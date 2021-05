Unfall auf der A 31 bei Bottrop: Fahrer flüchtet

Bottrop/Dorsten. Die Feuerwehr Bottrop wurde am Montagabend zu einem Unfall auf der A 31 gerufen. Doch sie fand dort nur das beschädigte Auto – nicht den Fahrer.

Ein 39-Jähriger ist am Montag gegen 18 Uhr mit seinem Wagen in der Ausfahrt Dorsten-West der A 31 von der Fahrbahn abgekommen. Die Rettungskräfte der Feuerwehr Bottrop fanden an der Unfallstelle aber nur das beschädigte Auto vor. Da sie Blutspuren entdeckten, leiteten sie eine Umfeldsuche ein – mit Erfolg.

Die Einsatzkräfte fanden den 39 Jahre alten Fahrer etwa 600 Meter entfernt in einem Feld. Er war nur leicht verletzt, wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Das war wohl der Grund für seine Flucht.

Gegen 19 Uhr konnten die Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr Kirchhellen und der Berufsfeuerwehr den Einsatz beenden. Die Abfahrt Dorsten West musste für die Dauer des Einsatzes und für Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt werden.

