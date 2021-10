Unfall auf der A 2: Bottrops Rettungsdienst hilft Verletzten

Bottrop. Zwei Pkw-Insassen verletzten sich bei einem Unfall auf der Autobahn A 2 bei Königshardt schwer. Auch Bottroper Helfer kümmerten sich um sie.

Rettungskräfte aus Bottrop haben am Sonntagmittag der Feuerwehr Oberhausen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A 2 geholfen. Die Helfer brachten gemeinsam zwei schwer verletzte Menschen ins nächste Krankenhaus.

Wie die Feuerwehr in Oberhausen berichtet, war es kurz vor der Autobahn-Anschlussstelle Königshardt in Fahrtrichtung Hannover zu dem Unfall gekommen, bei dem die zwei Menschen verletzt wurden. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich demnach vor Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes selbst aus ihren Pkws befreien.

Notärztin untersucht zwei schwer verletzte Pkw-Insassen

Die Notärztin der Feuerwehr untersuchte alle Patienten. Die Rettungskräfte brachten die Verletzten vorsorglich mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser. Die Feuerwehr wurde dabei durch den Rettungsdienst der Stadt Bottrop unterstützt, heißt es in dem Oberhausener Unfallbericht. An dem Unfall waren zwei Pkw beteiligt. Ein Auto musste aufgrund seiner großen Beschädigungen abgeschleppt werden.

Insgesamt waren 21 Feuerwehrkräfte vor Ort. In der Nähe des Unfallstelle kam es auf der Autobahn zeitweise zu Staus und zähfließendem Verkehr. Allein die Feuerwehr Oberhausen war mit einem Kommandowagen, einem Einsatzleitwagen, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen und einem Rüstwagen im Einsatz. Der Rettungsdienstes war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen zur Stelle. Der Unfallhergang wird nun von der Autobahnpolizei ermittelt.

