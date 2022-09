Unfall auf A31: Fünf Fahrzeuge kollidieren - elf Verletzte

Bottrop. Ein Lkw ist wohl auf der A31 auf ein Stauende aufgefahren. Elf Personen wurden verletzt. Die Autobahn musste zum Teil gesperrt werden.

Bei einem schweren Unfall auf der A31 bei Bottrop sind elf Personen verletzt worden. Kurz vor dem Dreieck Bottrop waren fünf Fahrzeuge kollidiert. Aufgrund der hohen Anzahl von Verletzten löste die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop das Stichwort „Massenanfall von Verletzten“ aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Verkehr bereits zum Erliegen gekommen. Aufgrund der vorbildlich gebildeten Rettungsgasse konnten die Einsatzfahrzeuge zügig zur Einsatzstelle gelangen. Alle Verletzten hatten die Fahrzeuge bereits verlassen. Durch den Notarzt wurde eine Sichtung der Verletzten durchgeführt. Von den elf Verletzten waren zwei schwer und neun leicht verletzt.

Verletzter mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert

Für einen Patienten wurde aufgrund des Verletzungsmusters ein Rettungshubschrauber nachgefordert. Zudem unterstützten aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten Rettungswagen und Notärzte aus Gladbeck, Dorsten, Marl und Oberhausen. Die beiden Schwerverletzten wurden zu Spezialkliniken in Gelsenkirchen und Oberhausen transportiert. Die weiteren Verletzten wurden in Krankenhäuser der Umgebung transportiert oder konnten nach der rettungsdienstlichen Untersuchung an der Einsatzstelle verbleiben.

Während der Landung des Rettungshubschraubers wurde kurzzeitig auch die Fahrbahn in Fahrtrichtung Emden durch die Polizei gesperrt. Nach dem Abtransport des Patienten wurde diese Fahrbahn gegen 18 Uhr wieder freigegeben. Die Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Bottrop dauerte noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Angaben der Polizei Münster sei ein Lkw auf ein Stauende aufgefahren. (mit dpa)

