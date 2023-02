Unfall auf A2: Pkw-Notfallsystem alarmiert Feuerwehr Bottrop

Bottrop. Nach einem Unfall auf der A2 setzt das Auto per elektronischem Notfallsystem einen e-Call ab. Der Fahrer wird ins Krankenhaus gebracht.

Per e-Call, also dem autoeigenen Notfallsystem, hat die Bottroper Feuerwehr am Mittwochabend um 20 Uhr eine Notfallmeldung erreicht. Auf der A2, in Höhe der A31, ist es zu einem Allein-Unfall mit einem Pkw gekommen. Der Notruf wurde durch den Pkw selbst abgesetzt. Der Kontakt zum Fahrer konnte bis kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr über das fahrzeugeigene Notfall-System gehalten werden.

Die Einsatzkräfte sorgten zunächst für eine Absicherung gegen den fließenden Verkehr. Die Einsatzstelle wurde gegen Brandgefahren gesichert. Der Fahrer hatte sich zu diesem Zeitpunkt selbst aus dem Wagen befreit. Der Rettungsdienst brachte den Patienten in ein Krankenhaus.

Unfall auf A2: Feuerwehr stellt Elektrofahrzeug stromlos

Da es sich bei dem verunfallten Pkw um ein Elektrofahrzeug handelte, schalteten die Kräfte der Feuerwehr es stromlos geschaltet. Wie es zu dem Unfall kam, dazu kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Autobahnpolizei sicherte die Unfallstelle ab.

Für die Dauer des Einsatzes auf de Autobahn stellte die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Eigen den Grundschutz für das Stadtgebiet.

