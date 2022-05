Nach Unfall auf A2: Fahrer schwer verletzt im Krankenhaus

Ein Unfall auf der A2 zwischen Gladbeck/Ellinghorst und Bottrop führt am Mittag zu langen Rückstaus.

Bottrop/Gladbeck. Nach dem Unfall auf der A2 zieht die Polizei Bilanz. Der Fahrer (60) des 12-Tonners bemerkte das Stauende kurz vor der Dauerbaustelle zu spät.

Ein schwerer Unfall auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen, zwischen der Abfahrt Gladbeck-Ellinghorst und dem Dreieck Bottrop, hat am Montagmittag zu erheblichen Rückstaus geführt. Ein Lkw-Fahrer hatte gegen 12.15 Uhr das Stauende kurz vor einer Dauerbaustelle zu spät bemerkt und sich schwer verletzt.

Unfall auf der A2: Rettungshubschrauber im Einsatz

Dienstag zog die Polizei eine Einsatzbilanz. Demnach war der 60-Jährige mit seinem 12-Tonner in Richtung Oberhausen unterwegs und fuhr am Stauende auf einen weiteren Lkw auf. Dabei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Rettungskräfte befreiten den 60-Jährigen, ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn Oberhausen war für etwa 45 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn abgeleitet.

