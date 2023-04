Nach einem Unfall am Hauptbahnhof haben zwei leichtverletzte Frauen bei der Polizei Anzeige erstattet.

Verkehr Unfall am Hauptbahnhof Bottrop: Zwei Leichtverletzte im Bus

Bottrop. Bei einem Unfall am Hauptbahnhof sind zwei junge Frauen in einem Bus leicht verletzt worden. Sie erstatteten später Anzeige auf der Polizeiwache.

Bei einem Unfall am Samstag gegen 15.40 Uhr sind zwei Personen in einem Linienbus am Hauptbahnhof leicht verletzt worden.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Nach Zeugenangaben hat hat ein Auto trotz einer roten Ampel vor dem Hauptbahnhof gewendet. Der Fahrer eines Busses musste deshalb stark bremsen. Dabei verletzten sich eine Bottroperin (19) und eine Essenerin(18) leicht. Anschließend hielt der 35-jährige Busfahrer am rechten Fahrbahnrand an, um sich nach der Gesundheit seiner Fahrgäste zu erkundigen. Trotz mehrfacher Nachfrage gab keiner der Fahrgäste an verletzt zu sein. Der Fahrer fuhr weiter.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Nachdem der Bus den Busbahnhof ZOB erreichte, klagten die beiden Geschädigten über Schmerzen an Arm und Knie. Sie meldeten sich auf der Polizeiwache Bottrop und erstatteten Anzeige. Das Kennzeichen des flüchtigen Pkw liegt der Polizei vor, ebenso eine Beschreibung des Fahrzeugführers.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop