Unbekannter belästigt jungen Bottroper (16) in der S-Bahn

Bottrop. Ein älterer Mann hat einen Teenager aus Bottrop durch Blicke, Gesten und Handlungen belästigt. Er tat das am Hauptbahnhof Bottrop sowie in der S9

Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, berührte sich ein älterer, unbekannter Mann am Hauptbahnhof vor einem 16-jährigen Bottroper unsittlich selbst. Bei den Handlungen war er bekleidet. Anschließend setzte er sich zu dem Jugendlichen in die S9 Richtung Haltern am See, berichtet die Polizei. Hier belästige er den 16-Jährigen weiter durch Blicke, Gesten und Handlungen an sich. Am Bahnhof Gladbeck-West verließ der Mann die S-Bahn, nachdem der Jugendliche auf sich aufmerksam machte.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Der Unbekannte wird so beschrieben: 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, weißes Haar, Halbglatze, schwarze Brille. Er trug eine rote Winterjacke, ein blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift, eine blaue Jeanshose, braune Lederschuhe sowie am linken Handgelenk eine silberne Uhr mit Glieder-Metallarmband. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter 0800 2361 111.

