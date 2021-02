Unbekannte stehlen Wandtresor aus Bottroper Getränkemarkt

Bottrop. Aus einem Getränkemarkt an der Osterfelder Straße haben Einbrecher einen Wandtresor abtransportiert - offenbar mit einem Hubwagen.

Unbekannte Täter sind am Wochenende – in der Zeit nach Geschäftsschluss bis Montagmorgen – in einen Getränkemarkt an der Osterfelder Straße in Bottrop eingebrochen. Nach Angaben der Polizei nahmen sie dort einen Wandtresor mit.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Zum Abtransport sei offenbar ein Hubwagen benutzt worden. Der sei auch noch da – der Tresor aber nicht.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Weitere Berichte aus Bottrop lesen Sie hier.