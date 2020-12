Unbekannte stehlen in Bottrop Laptop aus Kofferraum

Unbekannte haben in Bottrop an einem Auto die Scheibe eingeschlagen, meldet die Polizei.

Bottrop. Unbekannte schlagen in Bottrop am helllichten Tag die Scheibe an einem Auto ein und stehlen ein Laptop aus dem Kofferraum. Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in Bottrop am Samstag gegen 13.45 Uhr die Scheibe an einem schwarzen Skoda Octavia eingeschlagen. Das Auto stand an der Horster Straße im Stadtteil Batenbrock. Aus dem Kofferraum wurde ein Laptop gestohlen.

An dem Auto entstand 200 Euro Sachschaden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer einen Hinweis hat, kann sich unter 0800 2361 111 melden.

