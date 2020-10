Unbekannte stehlen in Bottrop einen weißen Firmen-Lkw

Bottrop. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Lkw der Marke Mercedes von der Straße Plankenschemm verschwunden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einen Lkw der Marke Mercedes haben Unbekannte in der Nacht zu Montag von der Straße Plankenschemm in Bottrop gestohlen. Das weiße Firmenfahrzeug wurde laut Polizei am Sonntag gegen 18 Uhr abgestellt und war am Montag um 7 Uhr weg.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer einen Hinweis hat, kann sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung setzen unter 0800 2361 111.