Bottrop. Künstliche Intelligenzen sind auf dem Vormarsch und immer beliebter. Aber wie kennt sich der neue Chat-Bots ChatGPT im Test in Bottrop aus?

Der neue Chat Bot „ChatGPT“ der Firma „OpenAI“ ist in aller Munde. Die künstliche Intelligenz verspricht seinen Benutzern menschenähnliche Konversationen. Fragen der Nutzer sollen in Echtzeit beantwortet werden und auch ganze Aufsätze und Analysen will die Sprach-KI verfassen. Wir haben den Chat Bot über Bottrop ausgefragt und geschaut, was ChatGPT uns so alles zu erzählen hat.

ChatGPT ist von manchen Attraktionen in Bottrop ganz besonders angetan

Fragt man den Bot, was er über Bottrop weiß, erzählt dieser von Freizeitmöglichkeiten der Stadt, über geschichtlichen Begebenheiten, erst einmal in einer ziemlich langen Antwort alles, was wohl auch jede Google Suche ausspucken würde: „Bottrop ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Sie liegt im Ruhrgebiet und hat etwa 120.000 Einwohner. Bottrop ist bekannt für seine Kohleindustrie. Ein bekanntes Sehenswürdigkeit in Bottrop ist das Alpincenter, eines der größten Skihallen der Welt“.

Von den Rechtschreibfehlern einmal abgesehen also eine Antwort, mit der man arbeiten kann. „Würdest du Bottrop als Ausflugsziel empfehlen?“, wollten wir als nächstes wissen. Dass der Chat Bot wohl besonders von einer Attraktion der Stadt gar nicht genug bekommen kann, wird dann auch schnell deutlich. „Ja, ich würde Bottrop als Ausflugsziel empfehlen. Es bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel ist das Alpincenter ein beliebter Ort für Wintersportbegeisterte und bietet eine einzigartige Erfahrung, auch wenn das Wetter draußen nicht ideal ist.“, antwortet der Bot und erzählt uns mal wieder von der Skihalle.

ChatGPT kennt Orte, die sonst keiner kennt

Auf die Frage, ob ChatGPT denn selber mal nach Bottrop möchte, antwortet die KI nur: „Als KI-Modell von OpenAI habe ich keine eigenen Wünsche oder Vorlieben, aber ich bin hier, um Fragen zu beantworten und Informationen bereitzustellen“. Wenn ChatGPT uns schon nicht verrät, was seine Vorlieben sind, wollten wir wenigstens einen Tipp für ein leckeres Mittagessen in Bottrop haben.

Auf den ersten Blick gar kein Problem. Doch als die Antwort mit den Vorschlägen vom Chat Bot auf dem Bildschirm auftaucht, fragen wir uns ziemlich schnell, wieso wir denn noch nie was vom Restaurant zum alten Forsthaus gehört haben, das unter Bottropern laut dem Sprach-Bot „für seine hausgemachten Gerichte bekannt ist“. Auch ein weiteres Restaurant, das uns vorgeschlagen wird, gibt es in Bottrop unter dem angegebenen Namen schlichtweg einfach nicht.

Wie Bottrop dank der KI fast um eine bekannte Persönlichkeit reicher wurde

Interessant wird es auch, als wir den Chat-Bot bitten, uns bekannte Personen aus Bottrop zu nennen. Mit der bereits bekannten Freundlichkeit der KI, macht sich ChatGPT auch sogleich ans Werk und präsentiert uns eine mehr als fragwürdige Liste. Aus Bottrop stammt somit „Thomas Gottschalk: Ein bekannter deutscher Fernsehmoderator und Entertainer, der lange Jahre durch die Sendung „Wetten, dass..?“ bekannt war“.

Für uns sind das sehr überraschende Neuigkeiten, auf die wir den Bot auch so gleich ansprechen. „Bist du sicher, dass Thomas Gottschalk aus Bottrop kommt?“, haken wir da lieber nach. „Entschuldigung, das war ein Fehler meinerseits. Thomas Gottschalk kommt nicht aus Bottrop, sondern aus Traunstein in Bayern“, entschuldigt sich ChatGPT bei uns und ist sich nun aber seiner korrekten Antwort bewusst. „Traunstein also, bist du dir da sicher?“, fragen wir noch mal nach, da wir uns ziemlich sicher sind, dass Thomas Gottschalk aus Bamberg, aber weder aus Bottrop noch aus Traunstein kommt.

„Ja, ich bin mir sicher, dass Thomas Gottschalk aus Traunstein in Bayern kommt. Es tut mir leid für das vorherige Missverständnis“, beharrt der Bot nun auf seiner verbesserten Antwort. „Wir dachten Thomas Gottschalk kommt aus Bamberg“, versuchen wir erneut die Frage nach der scheinbar ungewissen Herkunft des Moderators zu klären. „Ja, Sie haben absolut recht. Thomas Gottschalk kommt tatsächlich aus Bamberg, Bayern, nicht aus Traunstein“, stimmt uns der Bot nun zu.

Gedichte schreiben ist nicht jedermanns Stärke

Nachdem dies nun endlich geklärt ist und Bottrop sich leider nicht über eine weitere bekannte Persönlichkeit freuen kann, wollten wir das literarische Können unseres digitalen Gesprächspartners testen. Ein Gedicht über Bottrop soll her. Und wer, wenn nicht ChatGPT, kann uns da helfen. „Kannst du uns auch ein Gedicht über Bottrop schreiben? Am liebsten mit Reimen“, fordern wir die KI auf. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten und schon präsentiert uns der Bot sein literarisches Meisterwerk: „In Bottrop, im Herzen des Ruhrgebiets, Gibt es viel zu erleben, viel zu sehen. Vom Kulturpark bis hin zum Alpincenter, Für Jung und Alt ist hier alles bereit. Die Menschen hier sind herzlich und großzügig, Ein Besuch in Bottrop lohnt sich ganz bestimmt“.

Dass dieses Gedicht mehr als fragwürdig ist und ChatGPT mit seiner Lyrik im Deutschunterricht wohl nicht weit kommen würde, ist wohl auch den größten Fans der neuen künstlichen Intelligenz bewusst. Die Reime suchen wir auch vergeblich. „Er war stets bemüht“, ist da noch das Beste, was wir über dieses Gedicht zu sagen haben.

