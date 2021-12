Unbekannte brechen in Corona-Testzentrum in Bottrop ein

Gleich mehrere Einbrüche registrierte die Polizei am Wochenende in Bottrop.

Ein Corona-Testzentrum in Bottrop, eine Kita und eine Schule sind am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden.

Auf der Fernwaldstraße wurde laut Polizei am Sonntagabend in zwei Bürocontainer eines Corona-Testzentrums eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 und 23.40 Uhr. Ob bzw. was die unbekannten Täter erbeutet haben, wird noch geklärt.

Einbrecher stehlen Computer-Monitor aus Kita in Bottrop

Bereits zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag stiegen Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in einen Kindergarten auf der Siemensstraße ein. Drinnen durchsuchten sie sämtliche Schränke. Ihre Beute: Bargeld, eine Geldbörse und ein Computer-Monitor.

Auf der Prosperstraße wurde zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in ein Schulgebäude eingebrochen. Die Diebe nahmen mehrere iPads mit.

Den klassischen Wohnungseinbruch registrierte die Polizei dann auch noch: Auf der Fernewaldstraße kletterten unbekannte Täter auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses, hebelten die Balkontür auf und durchsuchten dann die Wohnung. Neben Bargeld und Schmuck wurden unter anderem ein Akku-Staubsauger, mehrere Winterjacken sowie eine Damenhandtasche gestohlen. Der Einbruch passierte am Samstag zwischen 18.30 und 21.30 Uhr.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei entgegen unter 0800 2361 111.

