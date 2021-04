Unbekannte beschädigen nachts mehrere Pkw in Kirchhellen

Bottrop-Kirchhellen. Unbekannte haben in Kirchhellen an geparkten Wagen die Außenspiegel abgebrochen. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen etwas beobachtet haben.

Unbekannte haben an der Hauptstraße in Bottrop-Kirchhellen am frühen Sonntagmorgen den Außenspiegel eines geparkten VW beschädigt und gegen Spiegel weiterer Autos getreten. Dies hatte eine Anwohnerin gegen 1 Uhr beobachtet und die Polizei gerufen.

Eine Zeugin aus Kirchhellen rief die Polizei

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen, die mit Fahrrädern bzw. einem Mofa unterwegs waren, verlief erfolglos. Eine nähere Beschreibung der Verdächtigen liegt nicht vor.

Zudem sind an der Brentanostraße in Bottrop-Kirchhellen in der Nacht zum Sonntag mehrere geparkte Pkw von Unbekannten beschädigt worden. An den Fahrzeugen wurden unter anderem Außenspiegel abgebrochen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111.