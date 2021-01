Unbekannte bauen in Bottrop Navigationsgerät aus Mercedes

Die Polizei sucht Zeugen für einen Autoaufbruch in Bottrop.

Bottrop. Diebe haben in Bottrop-Stadtmitte zunächst die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Mit dem Navi und Bargeld flüchteten sie. Zeugen gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Autoaufbruch. Unbekannte Täter schlugen am Donnerstagabend die Seitenscheibe eines silbernen Mercedes CLS an der Horster Straße in Bottrop-Stadtmitte ein.

Bei dem Autoaufbruch entstand 3000 Euro Sachschaden

Sodann bauten sie das fest montierte Navigationssystem aus dem Fahrzeug heraus.

Außerdem nahmen sie Bargeld mit. Bei dem Diebstahl entstand darüber hinaus 3000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

