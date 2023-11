Umstrittene Bottroper Großbaustelle: Kreisverkehrbau startet

An der Kreuzung Am Lamperfeld, Kirchhellener Straße und Roonstraße in Bottrop wird ein Kreisverkehr gebaut.

Bottrop. Der kontrovers diskutierte Umbau der Bottroper Kreuzung Am Lamperfeld/Kirchhellener Straße beginnt. Für den Verkehr hat das weitreichende Folgen.

Die Entscheidung wurde jahrelang kontrovers diskutiert und schließlich gegen den Rat der Verwaltung beschlossen: Die Kreuzung der Straßen Am Lamperfeld, Kirchhellener Straße und Roonstraße wird in einen Kreisverkehr umgewandelt. Die Arbeiten dafür beginnen jetzt und sorgen für umfangreiche Verkehrseinschränkungen in der Bottroper Innenstadt.

Das Tiefbauamt erneuert die Straße Am Lamperfeld auf einer Länge von etwa 450 Metern im Abschnitt zwischen der Hans-Böckler-Straße und der Kirchhellener Straße. Für die Gestaltung des Kreisverkehr wird die vorhandene Lichtsignalanlage abgebaut. Die Straße erhält einen Asphaltbelag, der eine Reduzierung der Verkehrslärmemissionen erwarten lasse, teilt die Stadt mit.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden die Leitungen der Telekom, Vodafone, Exa sowie die Gas- und Stromleitungen der EVNG erneuert beziehungsweise umverlegt. Im Bereich der Ortbergstraße wird der Mischwasserkanal auf einer Länge von etwa 15 Metern in offener Bauweise erneuert.

Bottrop: Bau des neuen Kreisverkehrs Am Lamperfeld in fünf Bauabschnitten

Der Ausbau erfolgt in fünf Bauabschnitten:

Bauabschnitt 1: Jahnstraße bis Ortbergstraße

Bauabschnitt 2: Jahnstraße bis Hans-Böckler-Straße

Bauabschnitt 3: Ortbergstraße bis Kirchhellener Straße

Bauabschnitt 4: Knotenpunkt Kirchhellener Straße / Am Lamperfeld

Bauabschnitt 5: Knotenpunkt Kirchhellener Straße / Roonstraße

Die Bereiche werden für die jeweilige Baumaßnahme voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Die Umleitung führt über die Parkstraße, Hans-Böckler-Straße (L641), Osterfelder Straße, Horster Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Hans-Sachs- Straße.

Insgesamt rechnet die Stadt mit einer Bauzeit von 13 Monaten. Die unmittelbar betroffenen Anwohner werden vor Beginn der Maßnahme mit Handeinwurfzetteln informiert. Für technische Fragen steht Frau Sitzlack unter der Rufnummer 02041 703596 vom Fachbereich Tiefbau zur Verfügung.

Die Planungen sehen vor, dass an der Kreuzung Am Lamperfeld, Kirchhellener Straße und Roonstraße ein ovaler Kreisverkehr mit drei Mittelinseln und Zebrastreifen entsteht. Gut 600.000 Euro wurden für den Umbau veranschlagt. Die Verwaltung, aber auch die Grünen und die FDP hatten die Pläne kritisch gesehen, SPD und CDU drückten das Vorhaben aber in der Bezirksvertretung Mitte 2021 durch.

