Ukraine-Hilfe: Kirchhellener spenden Geld und Medikamente

Bottrop-Kirchhellen. Privates Engagement für die Kriegsopfer der Ukraine wird in Kirchhellen in diesen Tagen groß geschrieben. Apotheken packen gezielt Arznei-Pakete.

Einen beeindruckenden Sponsorenlauf für Menschen aus der Ukraine haben die Kinder der Grundschule Grafenwald am Donnerstag hingelegt: Unermüdlich drehten die Jungen und Mädchen Runde um Runde auf dem Bolzplatz. Manche schneller, manche langsamer, aber allen war die Anstrengung für den guten Zweck anzusehen. Angefeuert wurden sie von etlichen Zuschauern, darunter auch Kita-Kinder aus Grafenwald. Die Nationalfarben der Ukraine, gelb und blau, leuchteten an vielen Stellen mit der Sonne um die Wette.

Etliche Zuschauern feuerten die Grafenwälder Grundschüler beim Spendenlauf für die Ukraine-Kriegsopfer an. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Sponsorenlauf Grundschule Grafenwald: Schon 6500 Euro allein von Firmen

Dabei war diese Aktion sehr spontan im Zusammenspiel zwischen Schule und OGS entstanden: „Das ist großartig, wenn ich mir vorstelle, dass das alle in zwei Tagen auf die Beine gestellt worden ist“, sagte Debbie Davis, Vorsitzende des ebenfalls unterstützenden Schul-Fördervereins, beim Blick auf die lebhafte Veranstaltung.

Wie viel Runden-Geld die Kinder erlaufen haben, was zudem an Spenden in den Sammeldosen des Fördervereins oder beim Snack-Verkauf zusammengekommen ist, das soll bis Montag zusammengezählt werden. Fest stand aber schon am Donnerstagmorgen: „6500 Euro an Spenden haben wir alleine von Firmen bekommen“, so OGS-Leiterin Anne Blome. Ein Plakat listete 26 Sponsoren auf. „Wir hoffen jetzt auf insgesamt 10.000 Euro!“

Nayef Olayyet, Inhaber der Nordlicht-Apotheke in Bottrop-Grafenwald, mit den Mitarbeiterinnen Anna Wiggers, Kathrin Klein und Birgit Opgenoorth (v. i.) mit den Medikamentenspenden der Kunden für die Opfer des Ukraine-Kriegs. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Privates Engagement für die Opfer des Ukraine-Krieges wird in diesen Tagen im Bottroper Norden groß geschrieben. Auf die Initiative einer Privatperson hin, die dem Team der Nordlicht-Apotheke in Grafenwald gut bekannt sei, konnten dort bis Donnerstag Medikamente wie Schmerz-/Fiebermittel und Wundmaterial gekauft und gespendet werden. Die Privatperson sorge dafür, dass alles bei Hilfsbedürftigen ankomme, versichern Birgit Opgenoorth, Kathrin Klein und Anna Wiggers. Deren Chef Nayef Olayyet hat die Apotheke erst zum 1. März übernommen. Er staunte über die Spendenbereitschaft: So gab eine Kundin am Donnerstagmittag allein 200 Euro. Etwa neun Kisten konnten insgesamt gepackt werden.

Apotheke packt Hilfspakete für Kinder und Erwachsene

Parallel packt zum Beispiel auch das Team der Dorf-Apotheke in Kirchhellen Hilfspakete für die Ukraine. Über die sozialen Netzwerke informiert die Apotheke über ihre Aktion: „Wir haben jeweils ein Hilfspaket für Erwachsene und eins für Kinder zusammengestellt, mit Verbandsmitteln und Medikamenten, die von den Hilfsorganisationen vor Ort ausdrücklich benötigt werden!“ Diese könnten zum Selbstkostenpreis von zehn bzw. 25 Euro in der Apotheke erworben werden. Danach gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder, die Spender nehmen das Paket mit und übergeben es einer Hilfsorganisation der eigenen Wahl. Oder sie lassen es vor Ort: „Der Auto-Shop Kirchhellen holt die bezahlten Pakete am Samstag bei uns ab und übergibt sie der Fluthilfe Gladbeck, die dann den Weitertransport in die Krisengebiete organisiert“, heißt es auf der Facebook-Seite der Dorf-Apotheke.

Anlaufstellen für Helfer Die Stadt hat auf bottrop.de/ukraine-hilfe Infos und Kontakte für alle zusammengefasst, die sich in der aktuellen Situation engagieren wollen. Wer sich über Sach- oder Geldspenden hinaus ehrenamtlich einsetzen möchte, kann sich an die Flüchtlingshilfe Bottrop wenden. E-Mail: verein@fluechtlingshilfe-bottrop.de

