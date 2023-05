Einsatz für die Polizei in Bottrop: Ein 39-Jähriger ist in der Volksbank überfallen worden.

Volksbank Überfall in Volksbank: Täter drückt mit der Schusswaffe ab

Bottrop. Zwei unbekannte Täter haben in der Volksbank einen 39-jährigen Bottroper überfallen. Dabei drückte einer der Täter mit der Schusswaffe ab.

Im Vorraum der Volksbank an der Kirchhellener Straße 6 in Bottrop ist am Sonntag ein 39-jähriger Bottrop von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Dabei drückte der Täter mit der Schusswaffe ab, ein Schuss löste sich aber nicht.

Überfall in Bottrop: Täter mit Messer und Pistole ausgerüstet

Die beiden Männern, ausgerüstet mit Messer und Pistole, forderten nach Angaben der Polizei das Geld, welches das Opfer zuvor am Geldautomaten abgehoben hatte. Im Anschluss sollte der 39-Jährige weiteres Geld abheben, dagegen wehrte er sich. „Daraufhin drückte der Täter mit der Schusswaffe ab, allerdings löste sich kein Schuss", teilt die Polizei Recklinghausen mit.

Mit einem schwarzen Kleinwagen - vermutlich ein Nissan Micra mit Bottroper Kennzeichen - flüchteten die Täter vom Tatort. Der 39-Jährige blieb unverletzt.

Überfall in Bottrop: So beschreibt die Polizei die beiden Täter

Männlich

etwa 20 bis 30 Jahre alt

ungefähr 1,80 Meter groß und schlank

Sie trugen eine Schal vor dem Mund und eine Mütze tief ins Gesicht gezogen

Sie sprachen Deutsch mit Akzent.



