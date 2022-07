Überfall auf Bottroper Wettbüro: Räuber flüchten ohne Beute

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro an der Essener Straße fahndet die Polizei nach zwei Tätern.

Bottrop. Zwei maskierte Männer mit Pistolen haben am Freitagabend ein Wettbüro an der Essener Straße überfallen. Sie flüchteten aber ohne Beute.

Nach einem Überfall auf das Wettbüro an der Essener Straße 25 fahndet die Polizei nach zwei Tätern und bittet um Hinweise.

Gegen 23 Uhr am Freitagabend betrat ein maskierter Mann das Wettbüro, berichtet die Polizei. Er war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet und griff dem Angestellten des Wettbüros an den Hals. Ein weiterer maskierter Mann, ebenfalls mit einer Schusswaffen versehen, stand vor dem Büro Schmiere. Als der Räuber bemerkte, dass sich noch ein Kunde in den Räumen befand, ließ er den Angestellten los und flüchtete ohne Beute mit seinem Komplizen. Der Angestellte des Wettbüros wurde nicht verletzt.

Beschreibung der Täter: Beide Männer waren etwa 180 cm groß, waren schwarz gekleidet und hatten sich mit Skimasken vermummt. Hinweise: 0800 2361 111

