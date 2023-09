Überfall auf Bottroper Supermarkt: Mann droht mit Pistole

Bottrop-Kirchhellen. Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Mann am Dienstagabend eine Rewe-Filiale in Bottrop-Kirchhellen überfallen. Er flüchtete mit Beute.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend die Rewe-Filiale an der Rentforter Straße in Bottrop-Kirchhellen überfallen. Er betrat gegen 23 Uhr den Supermarkt, der bis 24 Uhr geöffnet hat, hielt eine Pistole in der Hand und forderte Bargeld von einem Mitarbeiter im Kassenbereich.

Nachdem er das Geld aus der Kasse in einer mitgeführten schwarzen Umhängetasche deponiert hatte, brach der Täter mit einer Brechstange eine zweite Kasse auf und entnahm das Geld. Anschließend flüchtete er aus dem Ladenlokal in unbekannte Richtung.

Überfall in Bottrop-Kirchhellen: Polizei sucht mit Personenbeschreibung nach Täter

So wird der Mann beschrieben:

ca. 1,90 Meter groß

dunkle Augen, sonnengebräunte Haut

Sturmhaube, schwarze Regenjacke, schwarze Regenhose, schwarze Winterhandschuhe

führte ein Brecheisen mit

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

