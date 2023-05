Der Ehrenpark in Bottrop wird regelmäßig von Polizei und KOD kontrolliert. Am Samstag wurden hier zwei Jugendliche überfallen.

Polizei Überfall am Bottroper Ehrenpark: Bande bestiehlt Jugendliche

Bottrop. Zwei Jugendliche sind am Wochenende von einer vierköpfigen Bande am Ehrenpark Bottrop überfallen worden. Sie wurden dabei leicht verletzt.

Bei einem Übergriff am Samstag auf der Brauerstraße am Ehrenpark wurden zwei Bottroper (13 und 14 Jahre alt) leicht verletzt. Eine Gruppe von vier Jugendlichen kam nach Angaben der Polizei auf sie zu, fragte nach Geld und Telefonen und versuchte die Sachen dann gewaltsamen an sich zu reißen.

Bande überfällt Jugendliche in Bottrop: Das sind die Täterbeschreibungen

Dabei wurden die beiden Bottroper auch geschlagen. Mit der Cappy des 13-Jährigen und der Geldbörse des 14-Jährigen flüchteten sie dann in unbekannte Richtung. So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

Beschreibung erster Tatverdächtiger: männlich, 1,80 Meter groß, etwa 13 bis 15 Jahre alt, schwarze lockige Haare, Jeans

männlich, 1,80 Meter groß, etwa 13 bis 15 Jahre alt, schwarze lockige Haare, Jeans Zweiter Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,80 Meter groß, etwa 13 Jahre alt, blonde Haare, schmale Statur.

männlich, ca. 1,80 Meter groß, etwa 13 Jahre alt, blonde Haare, schmale Statur. Dritter Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,60 Meter, weißes Tank-Top, schmale Statur, Brille am Hinterkopf

männlich, ca. 1,60 Meter, weißes Tank-Top, schmale Statur, Brille am Hinterkopf Vierter Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,60 Meter groß, dunkelhäutig

Die Polizei wurde erst nach dem Überfall auf der Wache durch die beiden Opfer informiert. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

