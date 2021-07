Über 100 junge Bottroper suchen noch einen Ausbildungsplatz

Im August treten die ersten neuen Azubis in den Betrieben an. In Bottrop suchen noch 123 Jugendliche eine Lehrstelle.

Bottrop. Im August beginnt das Ausbildungsjahr. Noch suchen einige junge Bottroper eine Stelle, die Agentur für Arbeit bietet aber noch Azubi-Plätze.

Im August starten die ersten neuen Auszubildenden in ihr Berufsleben. Für Bottrop meldete die zuständigen Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen 623 junge Bewerberinnen und Bewerber, die sich seit Oktober bei den Berufsberatern gemeldet haben und eine Stelle suchen. Das sind vier mehr als im Vorjahr. Der Großteil von ihnen ist bereits versorgt, 127 suchen allerdings immer noch einen Ausbildungsplatz. Damit ist die Quote der bisher nicht versorgten im Vergleich zum Vorjahr jedoch um fast ein Viertel gesunken.

Grundsätzlich steht aber schon fest, dass nicht alle Bottroper vor Ort fündig werden können. Denn im gleichen Zeitraum meldeten die hiesigen Betriebe der Agentur für Arbeit 513 Azubi-Stellen. Das sind neun weniger als im Vorjahr. Allerdings: Bisher sind davon längst nicht alle besetzt, für 213 Stellen werden noch Bewerber gesucht, so die Zahlen der Agentur für Arbeit. Das lässt darauf schließen, dass viele junge Bottroperinnen und Bottroper auch in der Region einen Ausbildungsplatz gesucht und auch gefunden haben.

Ausbildungsstart auch im September oder Oktober möglich

Diejenigen, die noch eine Stelle suchen, beruhigt Valeska Hurraß, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit: „Das ist aber kein Grund zur Panik. Auch im September oder Oktober können Jugendliche noch ganz regulär mit einer Ausbildung beginnen, das ist überhaupt kein Problem.“ Bis dahin geben die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Jugendberufsagentur noch einmal Vollgas. So finden etwa in der Zeit vom 09. bis zum 13. August 2021, auch zahlreiche Schnuppertage in Firmen statt.

Gleichzeitig nimmt die Leiterin der Agentur für Arbeit aber auch due unternehmen in die Pflicht: „Wir werden auch in den kommenden Wochen alles tun, um Jugendliche und Arbeitgeber zusammenzubringen. Doch dazu sind auch die Arbeitgeber gefragt. Es ist ganz wichtig, dass dem Arbeitgeber-Service freie Ausbildungsstellen gemeldet werden und zwar schnellst-möglich.“

Fördermöglichkeiten für Betriebe, die Ausbildungsplätze anbieten

Mit Blick auf die letzten von Corona geprägten Monate verweist Valeska Hurraß auf „zahlreiche Fördermöglichkeiten, die genutzt werden können, um den Jugendlichen einen guten Start in die Ausbildung zu ermöglichen“. Die Arbeitsagentur berate und unterstütze interessierte Betriebe in dem Punkt gern.

Kontakt zur Berufsberatung: 0209 164 222, montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr, oder per Mail an: Bottrop.Berufsberatung@arbeitsagentur.deKontakt zum Arbeitgeber-Service: 0800 4 5555 20, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, oder per Mail an: Gelsenkirchen.Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de

