Trotz Kostenanstiegs sichert Bottrop Sozialarbeit an Schulen

Bottrop. Das Geld des Landes reicht nicht aus. Also springt die Stadt ein, damit Sozialarbeiter an Bottroper Schulen helfen können. Das kostet immer mehr.

Die Stadt wird die Arbeit der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an vorerst 14 Bottroper Schulen auch für das kommende Schuljahr mitfinanzieren. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Allerdings kam erneut Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung auf, weil diese die Stadt weiterhin mit einem Teil der steigenden Kosten für die Schulsozialarbeit belaste. Das Land übernimmt davon 80 Prozent.

Sozialdezernentin Karen Alexius-Eifert hält die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen durch Sozialarbeiter aber trotz der höheren Kosten für unverzichtbar. So seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien noch immer zu spüren. Auch der Ukraine-Krieg wirke sich negativ aus. Vorher hatte es daher auch schon Aufrufe aus dem Schulressort gegeben, die Sozialarbeit an den Schulen unbedingt wieder abzusichern.

Andere Bottroper Schulen müssen noch abwarten

Dabei macht der Eigenanteil der Stadt allein für das kommende Schuljahr inzwischen fast 196.000 Euro aus und steigt damit gegenüber dem vorigen Jahr um etwas mehr als 48.000 Euro an. Davon profitieren die Grundschulen Albert-Schweitzer, Droste-Hülshoff, Fürstenberg, Welheim/Welheimer Mark, Nikolaus-Groß, Paul, Rheinbaben, Schiller/Ebel, sowie die Gustav-Heinemann- und die Marie-Curie-Realschule, die Schule an der Bergmannsglückstraße/Bottrop und die Schule am Tetraeder.

Zumindest offiziell noch nicht geklärt ist, wie es um die Schulsozialarbeit an den neun lange unversorgten Bottroper Schulen steht. An den Grundschulen Astrid Lindgren, Konrad, Gregor, Johannes, Richard Wagner und Vonderort sowie an den drei Gymnasien waren zwar zuletzt mit Hilfe des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ Sozialarbeitstellen finanziert worden, das Programm wird aber beendet. Die Stadt will sich spätestens bis zu den Haushaltsberatungen im Herbst dazu äußern, ob und wie die Arbeit an diesen Schulen fortgesetzt werden kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop