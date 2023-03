Trotz des Superstreiks: Durch Kirchhellen rollen Busse

Zwischen Oberhausen und Dorsten will die Stoag ihre grün-gelben Busse trotz des Streiks rollen lassen.

Bottrop-Kirchhellen. Trotz des Superstreiks am Montag im Nahverkehr sollen in Kirchhellen Busse rollen. Die Stadtwerke Oberhausen (Stoag) fahren auf der Linie X42.

Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahnergewerkschaft EVG bestreiken am Montag bundesweit den Schienen- und den Nahverkehr. Die Vestische stellt den Betrieb komplett ein. Die Stadtwerke Oberhausen (Stoag) dagegen wollen einige Busse zwischen Oberhausen, Kirchhellen und Dorsten aus die Straße schicken. Die Essener Ruhrbahn will nach eigenen Angaben Essen und Bottrop im Stundentakt auf der Nachtexpress-Linie NE16 verbinden. Diese Busse enden aber am ZOB und fahren nicht weiter nach Kirchhellen.

Die Stoag hat angekündigt, am Montag die Fahrten stattfinden zu lassen, bei denen sie ihre eigenen Busse und Fahrer einsetzt, und hat einen Notfahrplan ins Netz gestellt.

Von der Haltestelle Schulze-Delitzsch-Straße aus wird es am Montag folgende Fahrten nach Grafenwald und Sterkrade geben: 6.25, 8.25., 10.25 und 11.25 Uhr. Nach einer Pause gibt es weitere Fahrten um 12.55, 13.556, 25.25, 16.25 Uhr sowie um 17.55 und 18,55 Uhr.

In Richtung Dorsten (oder Feldhausen) fahren von der Haltestelle Schulze-Delitzsch-Straße Busse um 5.39, 7.30, 9.30 und 10.30 Uhr. Um 12 und 13 Uhr fahren Busse nach Feldhausen. Um 14.30 und 15.30 Uhr gibt es noch einmal zwei Fahrten nach Dorsten. Die letzten Busse um 17.20 und 18.20 enden am Movie Park.

