Traurige Kinder: Diebe stehlen Nikolaus-Überraschung von Oma

Eine Nikolaus-Überraschung von der Oma ist am Dienstagabend in Bottrop-Kirchhellen gestohlen worden. (Symbolbild)

Bottrop-Kirchhellen/Gladbeck. Eine Oma wollte ihren Enkeln eine Nikolaus-Überraschung bereiten. Aber Diebe haben die Präsente vor der Haustür in Bottrop-Kirchhellen gestohlen.

Jedes Jahr packt Carola Tallarek aus Gladbeck Nikolaus-Tüten für ihre Enkel und bringt sie am Vorabend zum Haus ihres Sohnes auf der Feldhausener Straße in Kirchhellen. Die beiden Zwillinge sind sechs Jahre alt, die ältere Enkelin acht Jahre. Auch in diesem Jahr wollte sie den Kindern eine freudige Nikolaus-Überraschung machen. Aber Diebe haben die Pläne durchkreuzt.

„Meine Frau stellt die Tüten immer vor die Tür, klingelt und guckt von weitem, wie die Kinder die Überraschung entdecken“, erzählt ihr Mann Frank Tallarek. Weil aber dieses Mal gerade ein verkleideter Nikolaus zu Besuch war am Abend des 5. Dezembers, hat es etwas gedauert, bis die Kinder die Tür aufmachten. Und traurig feststellen mussten: Da steht nichts mehr.

Bottrop-Feldhausen: Diebe stehlen Nikolaus-Überraschung von der Oma

„Unser Sohn rief uns an und sagte, dass die Tüten geklaut worden sein müssen“, erzählt Frank Tallarek. Eine halbe Stunde sei etwa vergangen zwischen dem Abstellen und dem Nachschauen. Mandarinen und Nüsse, Hausschuhe und ein Nachthemd waren in den Tüten. Nichts Wertvolles, aber eben mit Herz von der Oma gepackt. Dazu ein Brief vom Nikolaus für die Achtjährige.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

„Meine Frau hat sich sehr geärgert“, sagt Frank Tallarek. „Da fragt man sich, wer macht denn sowas.“ Zur Polizei wird das Gladbecker Ehepaar nicht gehen angesichts des geringen materiellen Wertes, aber darauf aufmerksam machen wollen sie schon. Und die Nikolaus-Oma hat am Dienstagabend direkt Sachen nachbestellt – der Nikolaus war erkältet, denken nun die Kinder, und bekommen in wenigen Tagen ihr verspätetes Präsent.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop