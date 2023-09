Bottrop: Trappenstraße und Trappenhof zeitweise gesperrt

So wie hier bei Kanalbauarbeiten an der Neustraße wird es bald auch im Zuge der Kanalsanierungen an der Trappenstraße und Am Trappenhof aussehen. Die Arbeiten beginnen ab 25. September.

Bottrop. Kanalsanierungen führen teilweise zu Vollsperrungen für den Verkehr. Die Arbeiten sollen laut der Stadt Bottrop etwa 15 Monate dauern.

Die Erneuerung des Entwässerungskanals in der Trappenstraße und in einem Teilabschnitt in der Straße Am Trappenhof beginnt nach Mitteilung des städtischen Fachbereichs Tiefbau am kommenden Montag, 25. September. Der Neubau der Kanalisation erfolgt in offener Bauweise. Am Trappenhof ist zusätzlich in einem Teilabschnitt eine Kanalsanierung in geschlossener Bauweise vorgesehen.

Die Oberflächen der Trappenstraße werden in gesamter Straßenbreite wieder asphaltiert. Am Trappenhof ist ein neuer Straßenendausbau in Pflasterbauweise vorgesehen. Die Baumaßnahme ist in drei Abschnitte unterteilt. Bauabschnitt 1: Kanalbau Am Trappenhof. In Bauabschnitt 2 folgen Kanal- und Straßenbauarbeiten an der Trappenstraße. In Bauabschnitt 3 geht es um den Straßenbau Am Trappenhof.

Umleitungen für den Durchgangsverkehr werden eingerichtet

Die Bauzeit wird voraussichtlich 15 Monate, die Baukosten rund 1,85 Millionen Euro betragen. Die auszuführenden Arbeiten werden von einer wandernden Vollsperrung innerhalb des jeweiligen Bauabschnittes begleitet. Eine Umleitung für den Durchgangsverkehr wird jeweils über die angrenzenden Straßen eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können den jeweiligen Baubereich umrunden.

Die Anwohner werden laut Verwaltung durch Wurfzettel zeitnah über die anstehenden Arbeiten informiert. Die Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr soll dabei stets gegeben sein.

