Trafobrand in Kirchhellen: Kind steckt im Aufzug fest

Kirchhellen. Ein Trafobrand hat in Kirchhellen am Sonntag für Stromausfall gesorgt. Die Feuerwehr rettete ein Kind aus einem gestoppten Aufzug.

Ein Trafobrand hat in Kirchhellen-Mitte für Stromausfall gesorgt. Auch die Feuerwehr war betroffen.

Gegen 11.52 Uhr liefen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop ein, dass es an einer Trafostation an der Straße An der Windmühle zu einer Rauchentwicklung gekommen ist. Es wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen alarmiert. Der Energieversorger Ele war ebenfalls an der Einsatzstelle.

In Teilen von Kirchhellen kam es dadurch zu einem Stromausfall. Der stoppte auch einen Aufzug in einem Haus an der Hauptstraße. Darin steckte ein siebenjähriges Kind fest Eine Einheit der Feuerwehr konnte das Kind befreien.

Ebenfalls durch den Stromausfall war die Feuer- und Rettungswache in Kirchhellen an der Schulstraße betroffen. Am Nachmittag arbeitete die Ele noch daran die betroffenen Haushalte wieder mit Strom zu versorgen.

