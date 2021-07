Die ausgesetzten Katzen waren verängstigt, saßen in ihrem Urin in der Transportbox, berichten die Tierfreunde Bottrop.

Tiere in Not Trächtige Katze nachts vor Tierheim in Bottrop ausgesetzt

Bottrop. Eine Transportbox mit einem Katzenpaar ist spätabends vor die Tore des Bottroper Tierheims gestellt worden. Alter, Name, Besitzer? Unbekannt.

Wie gut, dass eine Mitarbeiterin des Bottroper Tierheimes in der vergangenen Woche noch spät am Abend im Büro letzte Verwaltungsarbeiten erledigte. Sonst hätte sie das Auto, das gegen 22.30 Uhr vom Tierheim wegfuhr, nicht gehört. Und dann auch nicht so schnell die beiden Katzen gefunden, die vor dem Tierheimtor ausgesetzt worden waren.

Vor dem Bottroper Tierheim-Tor ausgesetzt: Zwei getigerte Katzen in einer Transportbox. Foto: Tierheim Bottrop

Die Tierschützerin, die schnell nach draußen geeilt war, fand vor dem Tierheim eine Transportbox aus Kunststoff vor. Darin saßen zwei total verängstigte getigerte Katzen. Die zwei hübschen Stubentiger hockten mit vor Angst geweiteten Augen ganz durchnässt in ihrem eigenen Urin. Wäre die Mitarbeiterin bereits in ihrem wohlverdienten Feierabend gewesen, so Tierheimleiterin Hildegard Frank-Tüllmann, hätten die armen Tiere die ganze Nacht bei kühlen Temperaturen in ihrer engen Box, durchnässt von Urin, verbringen müssen.

Tierfreunde Bottrop taufen die Katzen auf die Namen Janice und Jaca

Die Tierfreunde Bottrop fragen sich nun: Sieht so der Ferienbeginn aus? Oder wurden in der Corona-Krise zu viele Tiere unbedarft angeschafft? Den Tierfreunden seien weder die Namen noch das Alter der Katzen bekannt: „Das alleine ist schon traurig genug.“

Wie sich aber einen Tag nach dem Fund am 1. Juli herausstellte, ist die weibliche Katze, nun Janice genannt haben, trächtig! Der kleine Kater, von den Tierfreunden Jaca getauft, war unkastriert. Die beiden Katzen werden sich nun im Tierheim erholen. Janice kann hier in Ruhe und Sicherheit ihre Jungen zur Welt bringen.

