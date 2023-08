Polizei und Feuerwehr waren in Bottrop im Einsatz, nachdem zwei Autos auf der Borbecker Straße in einen Unfall verwickelt waren. Zeugen sprechen davon, dass sich die Fahrer ein Autorennen geliefert hätten. (Symbolfoto)

Verkehrsunfall Totalschaden: Zeugen in Bottrop weisen auf Autorennen hin

Bottrop. Zu dem Unfall kam es auf der Borbecker Straße in der Nähe der Oskarstraße, als zwei Autos in Richtung Bottrop fuhren. Das ist dann passiert.

Kam es wegen eines illegalen Autorennens zu dem Verkehrsunfall auf der Borbecker Straße? Zeugen ließen mit ihren Hinweisen jedenfalls den Verdacht aufkommen, berichtet die Polizei und leitete die entsprechenden Strafverfahren ein. Polizeibeamte stellten die beiden Unfallfahrzeuge sicher, um Beweise zu sichern und beschlagnahmten die Führerscheine der jungen Autofahrer.

Wie die Polizei berichtet, befuhren die zwei Fahrzeuge am Samstag gegen 22:30 Uhr auf der Borbecker Straße in nordwestlicher Richtung. Etwa 100 Meter nördlich der Oskarstraße kam es dann zu dem Unfall. Die Polizeibeamten gehen davon aus, dass die Autos bei einem Fahrstreifenwechsel zusammenstießen. Dadurch kam ein 19-jähriger Bottroper mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Zaun und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Dabei wurden der Autofahrer schwer und seine 17-jährige Mitfahrerin aus Bottrop leicht verletzt. Sanitäter brachten beide mit Rettungswagen in Bottroper Krankenhäuser. Das Fahrzeug bis hin zum Totalschaden in Mitleidenschaft gezogen, berichtet die Polizei. Durch die Kollision verlor in dem zweiten Wagen ein 24-jähriger Bottroper ebenfalls die Kontrolle. Er stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Bordstein. Auch dieser Pkw war dadurch nicht mehr fahrbereit. Die Insassen des zweiten Pkw verblieben unverletzt.

Kräfte der Feuerwehr mussten sich um die Fahrbahn kümmern, weil aus den Unfallfahrzeugen Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren. Den Sachschaden schätzen die Polizeibeamten auf insgesamt 11.000 Euro ein.

