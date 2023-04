Top-Mediziner: Stern zeichnet Bottroper Gynäkologe aus

Bottrop. Das Nachrichtenmagazin Stern hat einen Bottroper Gynäkologen im Bereich Brustdiagnostik ausgezeichnet. Er ist einer von nur zweien im Ruhrgebiet.

Dr. Hans-Christian Kolberg, Chefarzt der Frauenklinik am Bottroper Marienhospital, ist ausgezeichnet worden. Laut dem Nachrichtenmagazin Stern gehört er zu den empfohlenen Ärzten in der Region in der Kategorie Brustdiagnostik.

„Ich freue mich immer sehr über solche Empfehlungen, da sie ja auf Empfehlungen von Patientinnen und Patienten sowie Kollegen beruhen und damit immer eine Anerkennung meiner Arbeit darstellen“, so Hans-Christian Kolberg.

Bottroper Mediziner ausgezeichnet: Experte für Brustdiagnostik

Der Mediziner verbringe nicht nur in der Klinik einen großen Teil seiner Zeit mit der Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs, auch in seinen außerklinischen Aktivitäten ist er als Mitglied der S3-Leitlinien-Kommission Mammakarzinom, einer der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft zertifizierter Brustzentren und CMO einer Studiengruppe. Zudem ist er Autor von zahlreichen international publizierten Artikeln und Buchkapiteln, in denen er sich hauptsächlich mit Erkrankungen der Brust befasst.

Im vergangenen Jahr hat Dr. Kolberg beim WAZ-Medizinforum über die Möglichkeit der Immuntherapie bei Brustkrebs referiert, die am Marienhospital zum Einsatz kommt, wenn sie für die Betroffenen geeignet ist. Das Marienhospital hat ein zertifiziertes Brustkrebszentrum.

Brustdiagnostik: Zwei Mediziner im Ruhrgebiet ausgezeichnet

Der Stern hat mit Hilfe von Munich Inquire Media (MINQ), einem unabhängigen Rechercheunternehmen, 1422 Spezialisten für 35 Indikationen benannt. Dafür wurden Zertifikate ausgewertet, die Weiterbildungsbefugnis überprüft, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen analysiert sowie andere Ärztinnen und Ärzte befragt. Das Magazin erstellt schon seit vielen Jahren Ärzte-Listen.

Dr. Kolberg und Mattea Reinisch von den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte sind die einzigen ausgezeichneten Ärzte in der Kategorie Brustdiagnostik im Ruhrgebiet.

