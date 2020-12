Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße muss seine Pforten vorerst schließen. Hier eine Aufnahme vom ersten Lockdown im März.

Auflagen Tierheim muss in Bottrop die Tore vorerst schließen

Bottrop. Neben vielen anderen Einrichtungen muss auch das Bottroper Tierheim vorerst schließen. Die Tierversorgung und -vermittlung geht aber weiter.

Das Bottroper Tierheim schließt wegen der neuen Corona-Auflagen seine Tore. Für Notfälle ist die Bottroper Einrichtung unter 02041/ 938 48 erreichbar. In besonderen Fällen kann zudem 02041/ 26 43 20 gewählt werden. Diese Rufnummer gilt auch für Menschen, die sich für ein Tier interessieren. Es wird dann anschließend ein Termin vereinbart. Ebenfalls ist es möglich, unter der E-Mail-Adresse info@tierheim-bottrop.com Kontakt aufzunehmen.

Tierheim ist gerade jetzt auf Spenden angewiesen

Die Versorgung der Tiere läuft wie gewohnt weiter, teilt der Trägerverein Tierfreunde Bottrop eV mit. Die Belegschaft arbeite in zwei Schichten. Eine Abgabe von Spenden sei jederzeit kontaktlos möglich. Dazu können die Gegenstände vor das Tierheimtor an der Wilhelm-Tell-Straße 65 auf eine überdachte Bank gestellt werden. Die Mitarbeiter holen sie dann umgehend herein.