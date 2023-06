Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Wer vermisst diesen Agaporniden?

Bottrop/ Dorsten. Das Tierheim Bottrop sucht den Besitzer oder die Besitzerin dieses Agaporniden. Sollte sich niemand melden, wird dieser süße Vogel vermittelt.

Am 25. Mai ist im Bottroper Tierheim ein Agapornide mit der Ring-Nr. III 2:050614 abgegeben worden. Gefunden wurde er am Berufskolleg in Dorsten.

Weil Agaporniden, auch die Unzertrennlichen genannt, bei artgerechter Haltung mindestens zu zweit gehalten werden sollen, gehen die Tierfreunde Bottrop davon aus, dass ihn ein Artgenosse zuhause sehr vermisst.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Die Tierfreunde hoffen, dass sich der Besitzer oder die Besitzerin dieses Vögelchens aufgrund dieser Anzeige meldet und abholt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird das Tier zur Vermittlung freigegeben.

Das Tierheim (Wilhelm-Tell-Straße 65) ist für Besucher in der Zeit von 15 von 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen.

Mehr Infos: www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop