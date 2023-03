Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Wer gibt fast blindem Kater ein Zuhause?

Bottrop. Maine Coon Kater Mailo ist fast blind. Er wurde in Grafenwald gefunden. Melden sich seine Besitzer nicht, wird er zur Vermittlung freigegeben.

Mailo, so nennen die Tierfreunde Bottrop den etwa acht Monate alten Maine Coon Kater, der am 8. Januar ins Tierheim kam. Gefunden wurde der Kater in Bottrop-Grafenwald, im Bereich „Am Schleitkamp“.

Tierfreunde Bottrop: Mailo ist ein lieber Kater

Mailo hat auf beiden Augen einen Nickhautvorfall und Schleier; er ist fast blind. Bis jetzt hat ihn noch niemand als vermisst gemeldet. Sollte sich aufgrund dieser Veröffentlichung auch niemand melden, werden die Tierfreunde diesen lieben Kater zur Vermittlung freigeben. Das Tierheim-Team wünscht ihm, dass er trotz seines Handicaps Aufnahme bei Katzenfreunden findet.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist geöffnet montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags, sonntags und an Feiertagen ist das Tierheim geschlossen.

Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 9 38 48.

