Tierheim Bottrop: Wer bietet Milow ein neues Zuhause?

Bottrop. Das Tierheim Bottrop sucht eine neue Familie für den elfmonatigen Milow. Wenn an der Erziehung gearbeitet wird, ist er zutraulich und verschmust.

Das Tierheim Bottrop sucht für Milow ein neues Zuhause. Er ist elf Monate jung, ein Labrador- Kurzhaar-Mix und im vergangenen Monat dem Tierheim übereignet worden.

Wie die Tierfreunde mitteilen, ist Milow noch sehr unsicher und braucht einige Zeit, Vertrauen zu Menschen, die ihm fremd sind, aufzubauen. An seiner Erziehung muss unbedingt weitergearbeitet werden. Seine neuen Besitzer müssen Geduld mit ihm haben.

Aber ist der Bann einmal gebrochen, zeigt er seine guten Seiten. Milow ist zutraulich und verschmust. Da er sehr gelehrig und aufmerksam ist, wird das Training mit ihm den neuen Besitzern sicher viel Freude bereiten. Kinder in der Familie sollten bereits im jugendlichen Alter sein.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de.

