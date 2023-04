Man sieht es ihnen an: Agaporniden gelten als unzertrennlich. Im Tierheim Bottrop warten zwei Pärchen auf neue Besitzer.

Tiere in Not

Tiere in Not Tierheim Bottrop: Unzertrennliche Vogelpaare suchen Zuhause

Bottrop. Agaporniden werden auch „Unzertrennliche“ genannt. Für zwei Pärchen sucht das Tierheim Bottrop neue Besitzer. Die Vögel sind sehr aktiv.

Vier Agaporniden – auch die Unzertrennlichen genannt - sind bereits Anfang Februar ins Tierheim Bottrop gekommen; ihre Besitzerin hatte ein Allergie-Problem. Bisher konnte noch kein neues Zuhause für die Vögel gefunden werden. Die Tierfreunde Bottrop hoffen, dass sich doch noch bald Vogelfreunde melden, die die Tiere bei sich aufnehmen.

Tierheim Bottrop: Unzertrennliche brauchen regelmäßig Freiflug

Agaporniden dürfen nicht alleine gehalten werden. Da es sich in diesem Fall jedoch um zwei Pärchen handelt, können sie auch paarweise vermittelt werden.

Unzertrennliche sind sehr aktive Vögel und brauchen regelmäßig Freiflug, wenn sie in einem Käfig gehalten werden. Ideal für sie wäre ein Vogelzimmer, so die Tierfreunde.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim geschlossen.

Infos: www.tierheim-bottrop.de,02041 9 38 48

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop