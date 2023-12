Tier in Not

Bottrop Der kleine Tobi (Retriever Mix) sucht neue Besitzer. Laut Tierheim Bottrop ist er ein lieber, aber noch sehr unsicherer Hund.

Tobi sucht ein neues Zuhause. Der unkastrierte Rüde wurde im September des vergangenen Jahres geboren. Er ist ein Retriever Mix, der dem Tierheim Bottrop am Anfang des Monats übereignet worden ist.

Sein Frauchen seit laut Tierfreunde mit diesem jungen Hund total überfordert gewesen und habe auch die notwendige Erziehung vernachlässigt.

Tobi ist ein lieber, aber noch sehr unsicherer Hund. Für ihn suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause bei Hundefreunden, die gerne das Versäumte nachholen und ihn einfühlsam mit allem, was für ihn neu ist, vertraut machen.

Die Tierfreunde Bottrop sind überzeugt, dass aus Tobi dann ein toller Familienhund wird.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 von 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Mehr Infos: www.tierheim-bottrop.de und 02041 93848.

