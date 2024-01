Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Taube Hündin Suzi sucht eine neue Familie

Bottrop Die Colli-Mix-Hündin ist ruhig, kinderlieb und reagiert auf Handzeichen. Außerdem liebt sie Gassi-Runden, sagen die Tierfreunde Bottrop.

Die Australian-Shepherd-Collie-Mix-Hündin Suzi, sieben Jahre alt, ist aus familiären Gründen ins Bottroper Tierheim gekommen. Suzi ist ruhig, kinderlieb und verträglich mit ihren Artgenossen. Die Hündin fährt gut im Auto mit und bleibt auch mal einige Stunden alleine.

Tierheim Bottrop: Hündin Suzi liebt Gassi-Runden

Leider ist Suzi taub, reagiert aber auf Handzeichen und Berührungen. Beim ersten Kennenlernen sollte man sich ihr vorsichtig nähern, damit sie sich nicht erschreckt – sie könnte sonst zuschnappen. Suzi läuft gut an der Leine und liebt Gassi-Runden. Ängstlich reagiert sie auf Müllwagen und Baufahrzeuge. Für diese hübsche Hündin suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause – und dort möchte sie mit ihren Menschen gerne alleine leben.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Das Bottroper Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop