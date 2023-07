Tierheim Bottrop sucht neue Partnerin für Chinchilla Bobbel

Bobbels Partnerin ist verstorben. Chinchillas müssen aber in Gesellschaft gehalten werden. Daher suchen die Tierfreunde Bottrop ein neues Zuhause für ihn.

Bottrop. Chinchilla-Böckchen Bobbel steht plötzlich allein da. Das Tierheim Bottrop sucht für ihn ein Zuhause, in dem weitere gesellige Chinchillas leben.

Ganz frisch ins Tierheim Bottrop gekommen ist ein kastriertes Chinchilla-Böckchen; seine Partnerin ist verstorben. Chinchillas sind ähnlich wie etwa Meerschweinchen gesellige Tiere und müssen wenigstens zu zweit gehalten werden. Die Tierfreunde Bottrop hoffen, dass Bobbel auf diesem Wege bald wieder zu einer neuen Partnerin oder in eine Gruppe vermittelt werden kann.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de

