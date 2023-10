Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop sucht neue Besitzer für zwei Zebrafinken

Bottrop. In einem Karton vor der Lidl-Filiale an der Horster Straße in Bottrop sind zwei Zebrafinken ausgesetzt worden. Das Tierheim will sie vermitteln.

Zwei Zebrafinken sind zum Bottroper Tierheim gebracht worden, die jemand in einem Karton vor Lidl an der Horster Straße ausgesetzt hat.

Zum Glück für die beiden ist der Karton einem aufmerksamen Menschen aufgefallen. Auf einem Zettel, der im Karton lag, war lediglich das Alter der Vögelchen angegeben, sie sind zwei Monate jung. Die Tierfreunde hoffen, dass sie bald bei Vogelfreunden ein neues Zuhause bekommen.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen.

Mehr Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

