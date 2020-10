Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop sucht Heimat für drei Kanarienvögel

Bottrop. Als Fundtiere wurden im Sommer drei Kanarienvögel im Tierheim abgegeben. Nun suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause für die drei Vögel.

Im August und September sind insgesamt drei Kanarienvögel als Fundtiere im Bottroper Tierheim abgegeben worden. Bisher hat sich noch niemand bei den Tierfreunden gemeldet, der die Vögel vermisst.

Für diese „drei hübschen Hähne“ – so die Beschreibung – suchen die Tierfreunde nun ein neues Zuhause bei Vogelfreunden; am liebsten natürlich in einer Voliere.

Wegen der Coronagefahr ist das Bottroper Tierheim für Besucher geschlossen

Das Tierheim ist wegen der aktuellen Coronagefahr für Besucher bis auf weiteres geschlossen. Interessenten werde deshalb gebeten, sich telefonisch zu melden unter: 02041-93848.