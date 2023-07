Diese Rotwangenschildkröte wurde in Kirchhellen gefunden.

Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop sucht Besitzer von Rotwangenschildkröte

Bottrop. Vermisst jemand eine Rotwangenschildkröte? Eine Tierfreundin hat die Schildkröte gefunden. Das Tierheim Bottrop sucht den Besitzer dieses Tieres.

Am Weihnachtssee in Kirchhellen auf Höhe des Weges zur Hiesfelder Straße war eine Rotwangenschildkröte unterwegs. Sie wurde von einer aufmerksamen Tierfreundin zum Tierheim Bottrop gebracht.

Die Tierfreunde hoffen, dass sich aufgrund dieser Anzeige die Besitzer melden und ihre Schildkröte heimholen.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de.

