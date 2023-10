Tierheim Bottrop: Senioren-Katzenpärchen sucht neues Zuhause

Tier in Not

Bottrop. Die zwei rüstige Katzendamen Ginger und Leila suchen ein neues Zuhause. Sie wurden aus familiären Gründen dem Bottroper Tierheim zurückgegeben.

Ein vor langer Zeit vermitteltes Katzenpärchen, Ginger (15) und Leila (14), ist nach vielen Jahren aus familiären Gründen dem Bottroper Tierheim zurückgegeben worden. Die Tierfreunde suchen nun für die beiden rüstigen Katzendamen ein neues Zuhause.

Beide sind liebe, anhängliche, auch kinderliebe Katzen, die nun hoffen, bald ein neues Zuhause bei Katzenfreunden zu finden. Da Leila es liebt, sich im Freien aufzuhalten, sollte ein gesicherter Balkon vorhanden sein.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

