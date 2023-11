Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Mix-Rüde Pico sucht immer noch ein Zuhause

Bottrop. Die Tierfreunde aus dem Bottroper Tierheim suchen ein neues Zuhause für Pico. Der Rüde ist elf Jahre alt und selbstbewusst. Er mag Kinder.

Pico ist ein elfjähriger unkastrierter Mix aus bulgarischem Schäferhund und Collie. Wir als WAZ Bottrop haben ihn schon im Mai als Tier der Woche vorgestellt, aber leider hat sich noch niemand für ihn interessiert.

Die Tierfreunde hoffen nun, dass sich dieses Mal Hundefreunde melden, die ihm ein neues Zuhause geben.

Pico ist von seinen Besitzern wegen eines Umzugs dem Tierheim übereignet worden. Bis dahin hat er in seiner Familie mit Kindern gelebt und es fällt ihm immer noch schwer, sich an die neue Situation zu gewöhnen.

Bottroper Tierheim sucht Zuhause für selbstbewussten Rüden

Pico ist ein selbstbewusster Rüde und kann auch mal grantig werden, wenn ihm etwas nicht passt. Er braucht daher erfahrene Hundehalter am Ende der Leine, die ihm ruhig, aber unmissverständlich vermitteln, was erlaubt ist und was nicht.

Pico ist mit Hündinnen und Katzen verträglich, bei Begegnungen mit Rüden kann es Probleme geben; alleine bleiben kann er einige Stunden.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Bottrop

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop