Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Mischlingsrüde Jacob sucht neues Zuhause

Bottrop Jacob hat schreckliche Dinge wie Misshandlungen erlebt. Gesucht wird für ihn ein neues Zuhause bei geduldigen und einfühlsamen Besitzern.

Der Mischlingsrüde Jacob ist schon seit einiger Zeit im Bottroper Tierheim. Geboren wurde er im August 2021. Schlimme Zeiten liegen hinter ihm.

Misshandlungen im Welpenalter haben ihn nach Angaben der Tierfreunde stark traumatisiert und dazu geführt, dass er keine menschlichen Berührungen ertragen konnte, sich zurückzog und panisch reagierte.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Er braucht immer noch eine Weile, bis er ihm unbekannten Menschen vertraut und sich von ihnen zum Gassigehen anleinen lässt. Mittlerweile läuft Jacob aber gut an der Leine und liebt ausgiebige Gassi-Runden.

Mit seinen Artgenossen ist er verträglich. Auch lässt er sich von ihm vertrauten Menschen inzwischen gerne und ausgiebig streicheln.

Die Tierfreunde suchen für Jacob ein neues Zuhause bei geduldigen und einfühlsamen Hundefreunden, die ihm die nötige Sicherheit geben und ihn liebevoll und doch konsequent erziehen.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 von 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Mehr Informationen: www.tierheim-bottrop.de und 02041 93848.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop