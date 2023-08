Tiere in Not

Tiere in Not Tierheim Bottrop: Liebe Huskys brauchen ein gutes Zuhause

Bottrop. Hündin Buffy und Rüde Alpha werden von den Tierfreunden Bottrop gemeinsam oder einzeln vermittelt. Ihre neuen Besitzer sollten sportlich sein.

Zwei Huskys – die Hündin Buffy (fast fünf Jahre alt) und der Rüde Alpha (5) – sind vor einigen Tagen ins Tierheim Bottrop gezogen. „Sie kommen aus einer nicht so guten Haltung“, berichten die Tierfreunde Bottrop.

Buffy und Alpha sind demnach liebe und mit Artgenossen verträgliche Hunde. Vom Charakter her sind Huskys freundliche, aber eigenständige Vierbeiner, die viel Bewegung brauchen. Für die beiden, die auch einzeln vermittelt werden können, suchen die Tierfreunde daher ein neues Zuhause bei sehr sportlichen Menschen.

Huskys im Tierheim Bottrop: Interessenten können Kennenlern-Termin vereinbaren

Beide Hunde sind noch nicht kastriert. Nach der Kastration und einem Gesundheitscheck werden sie zur Vermittlung freigegeben. Einen „Kennenlern-Termin“ könnten Interessenten aber auch schon jetzt vereinbaren.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim geschlossen.

Weitere Informationen gibt es unter 02041 9 38 48 und auf www.tierheim-bottrop.de

