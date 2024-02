Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Liebe Elfi (10) sucht ein neues Zuhause

Bottrop Aufgrund einer Erkrankung in der Familie ist Border-Collie-Mix Elfi ins Bottroper Tierheim gekommen. Die Hündin eignet sich gut als Zweithund.

Die zehnjährige, kastrierte Border-Collie-Schäferhund-Mix Hündin Elfi musste wegen Krankheit in der Familie ins Bottroper Tierheim ziehen. Sie ist eine liebe Hündin und auch verträglich mit ihren Artgenossen.

Tierfreunde Bottrop: Hündin Elfi fährt nicht gerne im Auto mit

Elfi sucht ein neues Zuhause, und zwar gerne als Zweithund in der Familie. Wie die Tierfreunde Bottrop berichten, kennt sie es bisher nur, in Gesellschaft anderer Hunde alleine zu bleiben. Was Elfi auch gar nicht toll findet, ist im Auto mitgenommen zu werden. Das müsste ihr noch in kleinen Schritten liebevoll, aber konsequent beigebracht werden. Die Tierfreunde hoffen, dass Elfi trotzdem bald eine Familie findet, die sie aufnimmt.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848 .

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop