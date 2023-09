Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Kuvasz-Hündin mit Maulkorb ausgesetzt

Bottrop. Mit Maulkorb und Leine ist eine Kuvasz-Hündin in Bottrop ausgesetzt worden. Das Bottroper Tierheim sucht ihren Besitzer. Wer kann helfen?

Eine Kuvasz-Hündin – ein ungarischer Hirten- und Wachhund – ist als Fund-Tier im Bottroper Tierheim abgegeben worden.

Gefunden wurde sie am 4. September mit Maulkorb und Leine vor dem Stella-Vitalis-Pflegeheim am Ostring. Die Hündin ist zwar bei Tasso unter dem Namen Simba registriert, der eingetragene Besitzer – wohnhaft in Köln – konnte bis jetzt jedoch nicht ausfindig gemacht werden.

Tierheim Bottrop sucht Zuhause für Hirtenhündin

Kennt jemand diese Hündin und kann Angabe zu ihr machen? Sollte ihr Besitzer nicht gefunden werden, würde sie vermittelt werden.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf Tier in Not www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

