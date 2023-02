Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Kangal-Hündin lief herrenlos durch Park

Bottrop. Allein war die Hündin im Stadtgarten unterwegs. Die Tierfreunde Bottrop suchen ihren Besitzer. Meldet der sich nicht, wird Kara vermittelt.

Eine noch junge, herrenlose Kangal-Hündin ist am 27. Januar im Tierheim Bottrop abgegeben worden. Die etwa eineinhalbjährige Hündin hatte sich im Stadtgarten in Höhe des Marienhospitals aufgehalten. Kara, so heißt die Hündin, hat zwar einen Chip, ist aber von dem im Register eingetragenen Besitzer weitergegeben worden. Eine Ummeldung auf den neuen Besitzer ist leider nicht erfolgt, bedauern die Tierfreunde Bottrop.

Kangal-Hündin: Alter oder neuer Besitzer gesucht

Kara ist eine liebe Hündin und die Tierfreunde hoffen, dass sich der jetzige Besitzer meldet und seine Hündin wieder abholt. Falls nicht, werden die Tierfreunde die Hündin zur Vermittlung freigeben.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist geöffnet montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags, sonntags und an Feiertagen ist das Tierheim geschlossen. Weitere Infos gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 9 38 48.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop