Jeroy und Ben leben im Tierheim in Bottrop und sollen vermittelt werden.

Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Jeroy und Ben suchen ein neues Zuhause

Bottrop. Das Bottroper Tierheim möchte, dass zwei Kater ein neues Zuhause finden. Aber: Die neuen Besitzer müssen Geduld mit Jeroy und Ben haben.

Eine aufmerksame Tierfreundin hat zwei Kater bereits im März nahe des Forsthaus’ Specht entdeckt und zum Tierheim gebracht. Nun sollen sie vermittelt werden.

Ihr Alter wird auf circa zweieinhalb Jahre geschätzt. Beide sind noch recht scheu und scheinen keine guten Erfahrungen mit Menschen gemacht zu haben. Ben ist schon etwas zugänglicher, aber Jeroy lässt sich noch gar nicht anfassen. Beide Kater sind inzwischen kastriert, gechippt und tätowiert worden.

Für Jeroy und Ben suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause bei Katzenfreunden, die ihnen die nötige Zeit lassen und Vertrauen zu ihren neuen Menschen zu fassen. Ein Corona-Test bei den beiden Katern ist leider positiv ausgefallen, deswegen sollten keine weiteren Tiere im Haushalt vorhanden sein.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim geschlossen. Mehr Infos: www.tierheim-bottrop.de, 02041 93848.

