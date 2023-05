Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Jack-Russell-Duo (8) sucht neues Zuhause

Bottrop. Die beiden liebenswerten Jack-Russel-Terrier Anton und Kalle suchen ein neues Zuhause. Ihre Besitzerin musste sie im Bottroper Tierheim abgeben.

Zwei unkastrierte Jack-Russell-Terrier-Rüden, wurden ins Bottroper Tierheim gegeben, weil ihr Frauchen in ein Seniorenheim umziehen musste. Anton und Kalle, beide acht Jahre alt, sind ganz liebenswerte, freundliche Hunde, die sich gut mit ihren Artgenossen verstehen und auch mal alleine bleiben können.

Anton reagiert sehr empfindlich auf Knallgeräusche – besonders an Silvester. Kalle hat leider einen inoperablen Tumor im Kopf. Sein Gesicht ist daher über einem Auge etwas eingefallen und ein Auge ist getrübt. Er bekommt deswegen zweimal täglich frei verkäufliche Augentropfen, um das Auge feucht zu halten.

Bottroper Tierheim will Jack-Russell-Terrier gemeinsam vermitteln

Es sei leider eine Frage der Zeit, wie lange Kalle noch leben wird; Schmerzen hat er bis jetzt nicht. Die beiden Brüder haben immer zusammengelebt und verstehen sich gut, sie sollen bis zum Lebensende von Kalle auch nicht getrennt werden.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop