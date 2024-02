Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Hündin Luna (11) sucht neues Zuhause

Bottrop Die Hündin, ein Dackelmix, ist lieb, anhänglich und mag Menschen. Aus einem traurigen Grund ist sie im Bottroper Tierheim abgegeben worden.

Die Besitzerin der elfjährigen Dackelmix-Hündin Luna musste leider in ein Seniorenheim umziehen und aus diesem Grund ihre Hündin dem Bottroper Tierheim übereignen.

Die Tierfreunde beschreiben Luna als eine ganz liebenswerte, anhängliche und menschenbezogene Hündin. Sie liebt Gassi-Runden und läuft gut an der Leine – kann dabei aber auch stur sein, wenn sie lieber in eine andere Richtung gehen möchte.

Bei anderen Hunden ist sie futterneidisch. Luna bleibt nicht gern alleine, sie weint dann. Außerdem hat sie Angst vor Silvesterknallern. Die Tierfreunde suchen für sie ein neues Zuhause als Einzelhund in einem ruhigen Haushalt ohne andere Tiere. Kinder in der Familie sollten schon im jugendlichen Alter sein.

Das Bottroper Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848

